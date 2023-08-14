İSTANBUL 29°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2023 Pazartesi / 28 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0534
  • EURO
    29,5541
  • ALTIN
    1659.06
  • BIST100
    7777.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'den 22. kuruluş yıl dönümü paylaşımı
Güncel

AK Parti'den 22. kuruluş yıl dönümü paylaşımı

AK Parti, 22. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:57 - Güncelleme:
AK Parti'den 22. kuruluş yıl dönümü paylaşımı
ABONE OL

Partinin sosyal medya hesabından, "Büyük ve güçlü Türkiye arzusunu yediden yetmişe, vatan toprağının her bir karışına serpiştirdik ve hep birlikte Türkiye olduk. AK Parti henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında." paylaşımında bulunuldu.

Paylaşımda, AK Parti'nin kuruluş gününden bu yana Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yolculuğunun anlatıldığı videoya da yer verildi.

Videoda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda doğru adımlarla 22 yıl önce yola çıktık. Büyük ve güçlü Türkiye arzusunu yediden yetmişe, vatan toprağının her bir karışına serpiştirdik ve hep birlikte Türkiye olduk. Ülkemizi ve milletimizi derinden etkileyen doğal afetlerle karşı karşıya kaldık. Tek yürek olduk, yaralarımızı birlikte sardık. Dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı doğal afetler karşısında milletimizle birlikte ayağa kalktık." ifadeleri yer aldı.

  • AKParti
  • kuruluş yıl dönümü
  • sosyal medya paylaşımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.