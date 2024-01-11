AK Parti'den 8 başlıktan oluşan yerel seçim manifestosu

AK Parti'de, yerel seçimlere yönelik kampanya çalışmaları kapsamında seçim beyannamesine son şekli veriliyor. Yazımının yüzde 80'inin tamamlandığı beyannamenin giriş kısmının yaklaşık 20 sayfalık bölümünde Başkan Erdoğan'ın çizdiği genel perspektif yer alacak.

Ayrıca beyanname 8 başlıktan oluşacak: "Yerel Yönetimler Vizyonu, Güvenli ve Dirençli Şehirler, Katılımcı Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik, Çevre Dostu Belediyecilik, Hizmet Belediyeciliği ve Şehir Ekonomisi." Beyannamede şehirlerin kültürleri ele alınacak. Her ilin kimliğine özgü kavramlar ön plana çıkarılacak. Mahalle kültürünün önemine vurgu yapılacak.

Sabah'ın haberine göre, AK Parti belediyeciliğini bir üst seviyeye çıkarmak için içeriğinde birçok vaat yer alacak. Şehirler gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartılacak, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekânlar haline getirilecek. Hazırlanacak planlar uzun vadeli olacak. Şehirler için kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek. Depreme karşı dirençli şehir vurgusunun yanı sıra yatay mimariye dikkat çekilecek.

48 İL ADAYI AÇIKLANACAK

AK Parti, 15 Ocak Pazartesi günü ATO Congresium'da 17'si Büyükşehir olmak üzere 48 il adayını açıklayacak.

Yerel seçim beyannamesi ise ay sonuna doğru Genel Merkez binasının karşısında inşa edilen konferans salonunda kamuoyuyla paylaşılacak.