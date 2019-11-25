AK Parti'den CHP'deki kumpasla ilgili açıklama: Rekabet için çirkin yöntem

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AK Parti'den CHP'deki kumpasla ilgili açıklama: Parti içi rekabet için çirkin yöntem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Beştepe'ye giden CHP'li' kumpası ile ilgili, 'CHP içinde tamamen adrese teslim kirli bir senaryoyla karşı karşıyayız. Bu haberi yapanlar haberin arkasından çekildi. CHP'nin ne içi ne de dışı bizi ilgilendirmez. İddialarında hiçbir yerinde Cumhurbaşkanımız ve AK Parti yok.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, siyasi skandala dönüşen ''Beştepe'ye giden CHP'li'' kumpası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları...

*CHP içinde tamamen adrese teslim kirli bir senaryoyla karşı karşıyayız

*Bu haberi yapanlar haberin arkasından çekildi.

*CHP'nin ne içi ne de dışı bizi ilgilendirmez. İddialarında hiçbir yerinde Cumhurbaşkanımız ve AK Parti yok.

*Kumpasın CHP'nin içinde üretildiği ortaya çıktı

*Bu meselede AK Parti yok, konuşması gereken CHP'dir

*Cumhurbaşkanımızdan güçlü bir özür dilemeleri gerekiyor

*Parti içi rekabet için çirkin bir yönteme başvuruyorlar

*Üretilen çirkin senaryoya sevinecek değiliz, üzülüyoruz

*Burada yapılanlar siyasetin temel kodlarına zarar veriyor

*CHP'nin genlerindeki siyasal otorite ortaya çıkmıştır 

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