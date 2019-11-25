AK Parti'den CHP'deki kumpasla ilgili açıklama: Rekabet için çirkin yöntem

AK Parti'den CHP'deki kumpasla ilgili açıklama: Parti içi rekabet için çirkin yöntem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Beştepe'ye giden CHP'li' kumpası ile ilgili, 'CHP içinde tamamen adrese teslim kirli bir senaryoyla karşı karşıyayız. Bu haberi yapanlar haberin arkasından çekildi. CHP'nin ne içi ne de dışı bizi ilgilendirmez. İddialarında hiçbir yerinde Cumhurbaşkanımız ve AK Parti yok.' dedi.