CHP ve HDP'nin 'Gezi' ve 'Sarı Yelekliler' güzellemesine AK Parti'den uyarı: Sakın ha yeltenmeyin

Mecliste Fransa'daki hükümet karşıtı gösterilerin sembolü haline gelen 'Sarı Yelekliler' tartışmaları yaşandı. Sarı Yelekliler tartışmaları üzerinden Gezi kalkışmasına olan özlem milletvekillerinin de diline düştü. HDP Grubu adına konuşan Sezai Temelli, “Türkiye'de diğer halklarla birlikte yaşama umudumuzu koruyoruz. Bu umudun gerçeğe dönüşmesi, Gezi ruhu ile Kobani ruhunun buluşmasından geçmektedir” şeklinde konuştu. AK Partili Mehmet Muş Sarı Yelekliler üzerine konuşurken sözünü keserek “Neden Gezicileri gözaltına aldınız?” diye soran CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan Gezi eylemcilerini savundu.

BAŞKA DUYGULARI DEPREŞTİ

Tartışmaya katılan HDP'li Erol Katırcıoğlu ise “Uyurken oradaki çocuklarımızı katlettiniz” diyerek Gezi Parkı eylemcilerini savunan CHP'li Aydoğan'a destek verdi. Ardından söz alan Muş, HDP ve CHP milletvekillerinin eleştirilerine karşı, “Bu Sarı Yeleklileri görünce, buradaki olayları görünce sanırım CHP’nin bazı yöneticilerinde başka duygular depreşmeye başladı. Ama sakın yeltenmeyin, ne devletimiz ne milletimiz size müsaade etmez. Uyarıyorum sizi!” dedi.

ALEVİ VATANDAŞLARI İSTİSMAR ETME ÇABASI

HDP Grubu adına konuşan Pervin Buldan, “Sivas’ta, Gazi’de, Gezi’de Alevileri, sokaklarda kadınları katledenlerden, Uğurların, Berkinlerin, Ali İsmaillerin, Kemal Kurkutların, Şenyurtların, Suruç’un, Gar’ın faillerinden hesap sormayan bir yargı sistemi” diyerek Gezi kalkışmasını meşrulaştıran ve mezhepsel provokasyon kokan ifadelerde bulundu.

YALAN VE TEHDİTLER PEŞ PEŞE

Hendek terörü sırasında devletin yaptığı operasyonları eleştirerek tehditler savuran HDP'li Kurtulan, “Demokratik özerklik dediniz, ‘hendek’ dediniz; şunu da unutmayın ki: Bir gün gelecek, o hendek sürecinde yaptıklarınız karşısında yargılanacaksınız, bunu unutmayın” ifadeleri ile AK Parti milletvekillerini tehdit etti. Terör bağlantısı nedeniyle cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı öven ifadelere de imza atan Kurtulan, “Demirtaş direnmeye devam edecek, bu size dert olsun, diz çökmeyecek” şeklinde skandal ifadelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Müdürlüğü tarafından delilleriyle çürütülmesine rağmen, “İnsanları diri diri öldürmek, cenazeleri bir hafta sokakta bırakmak, buzdolabında saklanmasına neden olmaktan yargılanacaksınız” diyerek tehdit yağdırdı.

PLASTİK MERMİ POLEMİĞİ

Afrinde Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımlayarak skandal ifadeler sarf eden HDP’li Fatma Kurtulan Sarı Yelekliler konusunda, “Fransa’yı örnek gösteriyorsunuz. Bari onu örnek alın, o plastik mermi atıyor. Kemal Korkut gerçek mermiyle öldürüldü. Berkin nasıl öldürüldü, İsmail Korkmaz nasıl öldürüldü?” şeklinde ifadeler kullandı.

(Yeni Şafak)