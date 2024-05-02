İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2024 Perşembe / 24 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3672
  • EURO
    34,7998
  • ALTIN
    2401.94
  • BIST100
    10208.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesi hakkında ilk açıklama
Güncel

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesi hakkında ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesi hakkında, 'Cumhurbaşkanımız, Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Ziyaret olumlu bir havada geçti. Cumhurbaşkanımız iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir' dedi. Öte yandan 24 TV Muhabiri Armağan Canbaz görüşmedeki 15 Temmuz detayını canlı yayında aktardı.

2 Mayıs 2024 Perşembe 20:30 - Güncelleme:
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesi hakkında ilk açıklama
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin AA'ya açıklamada bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: OLUMLU BİR HAVADA GEÇTİ

Çelik, yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN '15 TEMMUZ' DETAYI

24 TV Muhabiri Armağan Canbaz, kritik görüşmeye ilişkin detayları canlı yayında aktardı.

Canbaz, AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre Özgür Özel'in görüşmede 15 Temmuz'u tiyatro olarak görmediğini Başkan Erdoğan'a aktardığını ifade etti. Başkan Erdoğan'ın Özel'in bu görüşleri için kendisine teşekkür ettiği vurgulandı.

8 yıl sonra ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.