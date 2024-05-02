AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin AA'ya açıklamada bulundu.

Çelik, yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN '15 TEMMUZ' DETAYI

24 TV Muhabiri Armağan Canbaz, kritik görüşmeye ilişkin detayları canlı yayında aktardı.

Canbaz, AK Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre Özgür Özel'in görüşmede 15 Temmuz'u tiyatro olarak görmediğini Başkan Erdoğan'a aktardığını ifade etti. Başkan Erdoğan'ın Özel'in bu görüşleri için kendisine teşekkür ettiği vurgulandı.

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