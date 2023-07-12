AK Parti'den Davutoğlu'na Erbakan tepkisi: Ancak tabela partilerine yakışır

Yüzde 1'i bulmayan oylarıyla, CHP listelerinden aday çıkararak grup kuran Saadet Partisi ve Gelecek Partisi bugün birlikte ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.
İlk grup toplantısı olması nedeniyle kürsüye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu çıktı.
AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, Ahmet Davutoğlu'nun "Eminim rahmetli Erbakan hocamızın da ruhu şad olmuştur" sözlerine tepki gösterdi.
Varank, "Çakma hesap uzmanını dolandırıp, CHP seçmeninin oylarıyla Meclis'e girip, hülle ile grup kurunca rahmetli Erbakan Hoca'nın ruhunun şad olacağını düşünmek ancak tabela partilerine yakışırdı" dedi.