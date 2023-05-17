AK Parti'den Hakkari'de 'toplu oy kullanımı' itirazı!

AK Parti'nin Hakkari'de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına yaptığı itiraz ilçe seçim kurulları tarafından ret edildi.

İlçe seçim kurullarınca verilen ret kararının ardından, AK Parti bu kez bir üst kurul olan il seçim kuruluna itirazda bulundu.

AK Parti, Hakkari'deki seçim sonuçlarına yaptığı itiraz başvurusunda, "Seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde çok sayıda sandıkta blok halinde oy kullanıldığı, sandığa gitmeyen seçmenlerin yerine oy kullanıldığı, sandık sayım, döküm tutanaklarının sisteme hatalı girilerek maddi hatalar yapıldığı, gizli oy kullanma ilkesine uyulmadığı, geçersiz oyların olağan dışı bir yoğunlukta olduğu ve bunlar gibi birçok usulsüzlük yapıldığından dolayı süresi içinde seçim sonuçlarına itirazlar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir" denildi.