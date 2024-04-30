'AK Parti'den istifa edip, CHP'ye geçtikleri' öne sürülmüştü: Gerçek bakın ne çıktı?

CHP yandaşı medya, "AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları'ndan istifa eden 20 kişi, CHP Diyarbakır İl Gençlik Kolları'na katıldı." şeklinde haberleri kamuoyuna servis etti.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Orkun Güzel, söz konusu iddiaları X hesabından yaptığı paylaşımla yalanlayarak, bahse konu görseldeki kişilerin CHP'li olduğunu açıkladı.

"HER YAPTIKLARI İŞ SAHTEKARLIKLARLA DOLU"



"Siyaset, millete hizmet etmek için yapılır. AK Parti, milletin bağrından çıkmış, ülkemize ve milletimize büyük değerler katmıştır." diyen Güzel, "'AK Parti Gençlik Kollarından istifa edip, CHP Gençlik Kollarına katılan 20 genç(!)' YALANI siyasetin seviyesini oldukça düşürmektedir. Her yaptıkları iş sahtekarlıklarla dolu, son örneği de Diyarbakır..." ifadelerini kullandı.

Güzel, fotoğrafta yer alan CHP'lileri isim isim açıkladı.