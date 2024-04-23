AK Parti'den Özgür Özel'e 'dertlenme' çağrısı! 4 zor soru

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP yönetimindeki belediyeler, bir önceki dönemde yönetimi sağlayan isimleri ve partileri suçlayarak 'belediyelerin milyarlarca lira' borcu olduğunu iddia ediyor.

Buna son örnek, 30 yıldır CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'in Konak ilçesinin yeni Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu oldu. "Borç içinde bir belediyeyiz." diyen ve işçilerin maaşlarının ödeneceğinin sözünü veren CHP'li Mutlu, "Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankart da asacağım" dedi.

KABAKTEPE'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E 'DERTLENME' ÇAĞRISI



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP yönetimindeki belediyeler tarafından seçim sonrasında gündeme getirilen 'borç' meselesine ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'dertlenme' çağrısında bulundu.

CHP'li isimlerin algı oluşturma gayesinde olduğunu vurgulayan Kabaktepe, "Bu başta İstanbul ve İzmir il/ilçe belediyeleri olmak üzere, yönetemedikleri belediyelerin borç batağını gizlemek ve önümüzdeki beş yılı hizmet değil, bahane siyaseti ile geçirme arzusudur." ifadelerini kullandı.

ÖZEL'E 'BELEDİYE BORCU' SORULARI



Belediyelerin 'borçlanma' üzerinden mağduriyet oluşturma çabasının aymazlık olduğunu vurgulayan Kabaktepe, Özel'e dört farklı soru yöneltti.

"CHP'li İBB'nin borcunun tek başına 180 milyarı aştığını biliyor musunuz?" diye soran Kabaktepe, "Size yerel seçim boyunca İstanbul'a giriş yasağı koyan CHP'li İBB Başkanının "borç alma törenleri" düzenlediğini biliyor muydunuz?" dedi.

Kabaktepe'nin X hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"CHP yönetimi ve belediye başkanlarının algı oluşturma gayeleri, başta İstanbul ve İzmir il/ilçe belediyeleri olmak üzere, yönetemedikleri belediyelerin borç batağını gizlemek ve önümüzdeki beş yılı hizmet değil, bahane siyaseti ile geçirme arzusudur.

Kanaatimizce; Konak Belediye Başkanı dahil CHP'li birçok belediye başkanının, "çekinmeden" CHP'den devraldıkları kendi belediyelerinin borç batağında olduğunu ifade etmelerine gelen tepkiler, yapılmak istenenin en önemli göstergesidir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, yıllardır yönettikleri ve maaş ödeyemez duruma getirdikleri belediyeler hakkında dertlenmeye davet ediyorum.

Herkes biliyor ki; "Asla borçlanmayacağız" iddiası ile koltuğa oturdukları İstanbul ve "kalemiz" dedikleri İzmir Büyükşehir Belediyelerinin borçları, bahsi geçen belediyeleri borçlanamaz hale getirmiştir. İstanbul özelinde borç, önceki dönemlerle mukayese edilemez duruma gelmiştir.

Daha geçen hafta CHP'li İBB yönetimi, belediye meclisinden devasa borçlanma yetkisi alırken, belediyelerin borçlanması üzerinden mağduriyet oluşturma çabası aymazlıktır.

Bu bağlamda Sayın Özel'e kamuoyu adına soruyoruz:

▪️CHP'li İBB'nin borcunun tek başına 180 milyarı aştığını biliyor musunuz?

▪️Size yerel seçim boyunca İstanbul'a giriş yasağı koyan CHP'li İBB Başkanının "borç alma törenleri" düzenlediğini biliyor muydunuz?

▪️Belediyelere dair borç meselesini sürekli gündemde tutuyor olmanız, şimdiden 'havlu atma' girişimi midir?

▪️Yıllardır yönettiğiniz CHP'li belediyelerin borçlarını biliyor musunuz?"