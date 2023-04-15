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Güncel

AK Parti'den sosyal medyaya damga vuran reklam filmi

AK Parti, seçimlere sayılı günler kala paylaştığı yeni reklam filmiyle izleyenlerin beğenisini topladı.

15 Nisan 2023 Cumartesi 16:30 - Güncelleme:
AK Parti'den sosyal medyaya damga vuran reklam filmi
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Seçimlere kısa süre kala siyasi partilerin çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda televizyon ekranlarında ya da sosyal medyada siyasi partilerin reklamları yayınlanıyor.

Son olarak ise AK Parti'nin Twitter'dan 'Türkiye Yüzyılı için; Doğru Adamla Yola Devam' notuyla paylaştığı video dikkatleri üzerine çekti.

TORUN ARIYOR: TELEFONDA AK PARTİ'NİN MÜZİĞİ

Videoda müşterinin alışveriş yaptığı sırada dükkan sahibinin torununun araması üzerine AK Parti'nin müziği çalıyor.

Telefonun zil sesini duyan müşteri, dükkan sahibine dönerek "Yine AK Parti mi be abi, vazgeçmiyorsunuz yani" diyor.

"ASIL ŞİMDİ VAZGEÇMEMEK LAZIM, ASIL ŞİMDİ SIKI SIKIYA SARILMAK LAZIM BE KOMŞU"

Dükkan sahibi ise müşteriye, "Niye vazgeçelim yeğenim? Bak şu çocuklara. İnsan geleceğinden vazgeçer mi? Hele de pırıl pırıl geleceğinden vazgeçer mi? Bak gençleri görüyor musun? İnsan hedeflerinden vazgeçer mi? İnsan kendine hizmet edenden, kendi ile aynı dili konuşandan vazgeçer mi? İnsan sevdasından vazgeçer mi? Hele de hakikatli sevdasından vazgeçer mi? Hiç doğrudan vazgeçilir mi komşu? Asıl şimdi vazgeçmemek lazım, asıl şimdi sıkı sıkıya sarılmak lazım be komşu." cevabını veriyor.

Öte yandan reklam filminin paylaşılmasının ardından videoya binlerce beğeni yağdı.

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