Seçim çalışmaları kapsamında projelerini paylaşmaya devam eden Kurum, deprem teması üzerine hazırlanan yeni filmi, "Aslolan Hayattır" başlığıyla seçmenlerine sundu.

Filmde, emeklilerin, öğrencilerin, tüm toplumsal kesimlerin ihtiyaçlarına yönelik birçok proje geliştirdiklerini ama İstanbul'un en temel sorunu olan deprem konusunda somut adım atılmadıkça projelerin de vaatlerin de anlamını yitireceğini anlatan Kurum, milyonlarca İstanbullunun hayatının, deprem konusunda bilgili ve tecrübeli ellere bırakılması gerektiğini vurguluyor.

"Emeklilerin yeri başımızın üstüdür" diyen Kurum, filmde ayrıca şu ifadeleri kullanıyor:

"Rahat etmeleri için birçok proje ürettik. Öğrencileri de unutmadık, ihtiyaçlarını karşılamaya söz verdik. Tüm İstanbullulara; 'Artık hayatınızda çile olmayacak' dedik. Verdiğimiz sözler herkesin yüzünü güldürse de, o an geldiğinde ne bizim ne de başkalarının vaatlerinin zerre önemi kalır. Çünkü aslolan hayattır. Ve milyonlarca insanın hayatı, ancak deprem konusunda bilgili ve tecrübeli ellere bırakılır. İşte o zaman bu seçimi İstanbul kazanır, İstanbullu kazanır. Biliyoruz ki kaybedecek vaktimiz yok. Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak."