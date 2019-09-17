AK Parti'den 'yargı paketinde idam var mı?' sorusuna yanıt
AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Yargı paketini Eylül ayında bitirerek Meclis'e sunacağız. Pakette idam cezası bulunmuyor.
AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Yargı paketini Eylül ayında bitirerek Meclis'e sunacağız. Pakette idam cezası bulunmuyor.
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