AK Parti'den yerel seçim atağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip öncülüğünde bugün toplanacak AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) dördüncü olağanüstü büyük kongre çalışmaları değerlendirilecek ve alınması gereken kararlar oylanacak. AK Parti tüzüğünde yer alan, "Şartların oluşması halinde, kademe yönetim kurulunun gerekli hazırlıkları yaparak talebin tebliğinden itibaren 45 gün içinde olağanüstü kongreyi toplaması zorunludur" ifadeye göre MKYK'da olağanüstü kongre için karar alındığında 45 günlük süreç başlamış olacak. AK Parti'nin olağan kongresini ise yerel seçimlerden sonra yapması bekleniyor. Tazelenme ve yenilenme sürecini 3 dönem kurulanı milletvekili seçimlerinde istisnasız uygulayan AK Parti, hükümette de kabinenin yüzde 98'ini yenileyerek devam ettirdi. Değişime parti yönetiminde de yer verecek AK Parti yerel seçimlere yenilenmiş, tecrübeli ve dinç bir ekiple hazırlanacak.

YAPILANLAR ANLATILACAK

Yerel seçimlere giden süreçte, muhalefetin elindeki belediyelerin karnesini çıkaran AK Parti, kendi yönetimindeki belediyelerin de performanslarını masaya yatırıyor. Bu kapsamda bugünkü toplantıda Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Partili belediyelerin 2019 seçimlerinde seçmene vaat edilenlerin kaçta kaçının hayata geçirildiğini, belediye başkanlarının performanslarının yer aldığı detaylı bir sunum yapacak. Seçimlerde yeniden aday olmak isteyen mevcut belediye başkanlarının performansı dikkate alınacak.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

AK Parti teşkilatlarında revizyon sürüyor. Teşkilatlarda da yenilenmenin devam ettiği şu günlerde yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının istifa süreci tüm hızıyla devam ediyor. İstifa edep il ilçe başkanları mülakata alınıyor. Yenilenen teşkilatlarla birlikte yerel seçimin yol haritası belirlenecek.

ÖNERİLER ERDOĞAN'A SUNULACAK

Sabah'ın haberine göre, Muhalefetin yaşadığı sarsıntılara aldırış etmeden yoluna bakan AK Parti, 18'nci zaferine ulaşmak için saha çalışmalarına hız verdi. Başta İstanbul, Ankara olmak üzere muhalefetin yönetimindeki belediyelerin yeniden kazanılması için strateji çalışmalarında da sona yaklaşan AK Parti kadroları hazırladıkları önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Kazanacak adaylarla seçmenin karşısına çıkacak AK Parti, vatandaşın istediği isimleri kamuoyu ile paylaşacak.