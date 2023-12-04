AK Partili Akbaşoğlu: ‘Dünya 5'ten büyüktür' sesindeki umut Pax Türkiye'den geçiyor

Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün 24 TV'de yayınlanan 24 TV Arafta Sorular programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.



İnsan haklarına işaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu 'Dünya 5'ten büyüktür.' sesindeki umut yenilenmenin, yeni bir ufkun, Pax Türkiye (Türkiye Barışı) ile bütün insanlığa gerçek anlamda İnsan Haklarının doyasıya yaşatıldığını hediye etmekten geçiyor.' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

'Osmanlı insanlığın vicdanıydı, deniz feneriydi. Dün Osmanlı'ydı bugün ise Türkiye Cumhuriyeti'dir insanlığın deniz feneri. 'Dünya 5'ten büyüktür. Daha adil ve merhametli bir dünya mümkündür.' diyebilen Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'dan başka hangi ses var? İnsanlığa Hakkı haykırmak en büyük cihat değil mi? Bu gerçekliğin yankılanmalarını her yerde görüyoruz. Türkiye merkez ülke olarak tüm insanlığın vicdanı konumundadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını idrak ediyoruz. Bizlerin önderliğindeki nizama Pax Ottomana isimlendirmesini yapmıştı. Osmanlı Barışı. Bunu bütün milletler bilir. Geleceğe dair bir vaatte bulunmuyoruz. Geçmişte yaşananlar bunlar. 'Dünya 5'ten büyüktür.' sesindeki umudun, yenilenmenin, yeni bir ufkun, Pax Türkiye ( Türkiye Barışı) ile bütün insanlığa gerçek anlamda İnsan Haklarının doyasıya yaşatıldığını hediye etmekten geçiyor.'

'Batılı devletler, Nil'den Fırat'a, sözde Kürdistan geçiş devletli büyük İsrail projesini hayata geçirmek istiyor. Vekâlet savaşlarını büyük Ermenistan ve İsrail için ortaya koyan bir yapıyla karşı karşıyayız.'

'İsrail'in yanında yardım ve yataklık yapan, teşvik eden Batılı devletler 1947'lerde ortaya koydukları planları Sevr ile ve bugün güncelledikleri bir takım atraksiyonlarla Batılı devletler, Nil'den Fırat'a, sözde Kürdistan geçiş devletli büyük İsrail projesini hayata geçirmek istiyor. Vekâlet savaşlarını büyük Ermenistan ve İsrail için ortaya koyan bir yapıyla karşı karşıyayız. Nasıl Birinci Dünya Savaşı'nda Taşnak ve Hınçak örgütleri Osmanlı'ya karşı emperyalistlerin tetikçisi olarak görev yaptılar. Daha sonra yerini Asala'ya bıraktı. Kendini PKK'ya dönüştürdü. Bu perspektifte devam ettiğine şahit oluyoruz.'

'Gazze'de, kendi topraklarını işgal eden İsrail'e karşı Kuvâ-yi Milliye'yi ortaya koyan insanlara 'terör örgütü' demek, 100 yıl önce bize aynı yaftayı vurmaya çalışan emperyalistlerin ağzıyla konuşmaktır.'

'Gazze'de, kendi topraklarını işgal eden İsrail'e karşı Kuvâ-yi Milliye'yi ortaya koyan insanlara 'terör örgütü' demek, 100 yıl önce bize aynı yaftayı vurmaya çalışan emperyalistlerin ağzıyla konuşmaktır. Dolayısıyla bu beşinci kol faaliyeti olarak değerlendirilebilecek yaklaşımdır. İçerden kaotik bir durum oluşturmaya dönük bir millî güvenlik meselesi olarak ele alınabilecek bir noktaya varacak talihsiz bir söz olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama inanıyorum ki CHP Genel Başkanı'nın söylemiş olduğu bu yersiz, talihsiz, kabul edilemeyecek emperyalist yaklaşımı seçmenler Allah nasip ederse 31 Mart'ta bozacak şekilde sandığa yansıtacak.'

'Bize göre CHP'de değişen bir şey yok. Genel başkanlar değişti ama zihniyet aynı zihniyet.'

'Bize göre CHP'de değişen bir şey yok. Genel başkanlar değişti ama zihniyet aynı zihniyet. Cuma günü bir basın toplantısı yapmıştım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir fotoğraf gösterdim. Aslında Sayın Kılıçlaroğlu'da Sayın Özer'de aynı tepkiyi aynı vermişlerdi. Bugüne kadar aynı sorumlulukla beraber geldiler. Aynı yönetimdeydiler. Bu olup bitenlerden Sayın Özer'in haberi yok muydu? Hep beraber bu sorumluluğu paylaştılar.'