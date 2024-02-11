İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2024 Pazar / 2 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Partili Baltacı'nın vefatıyla ilgili alçak paylaşımlara tepki yağdı
Güncel

AK Partili Baltacı'nın vefatıyla ilgili alçak paylaşımlara tepki yağdı

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Baltacı'nın ölümü derin üzüntüye neden olurken bazı sosyal medya kullanıcıları alçak yorumlarda bulundu. Çirkin paylaşımlar büyük tepki çekti.

11 Şubat 2024 Pazar 13:39 - Güncelleme:
AK Partili Baltacı'nın vefatıyla ilgili alçak paylaşımlara tepki yağdı
ABONE OL

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, dün akşam saat 22.00 sularında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Baltacı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Baltacı müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baltacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADA ALÇAK PAYLAŞIMLAR

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın trafik kazası sonucu vefat etmesinin ardından sosyal medyada birçok kişi başsağlığı mesajı yayınlarken, AK Partili isimlerden de art arda taziye mesajları geldi. Fatma Sevim Baltacı'nın vefat etmesinin ardından taziye mesajları yayınlayanların paylaşımlarına bazı sosyal medya kullanıcıları çirkin ve alçakça yorumlar yazmaya başladı.

Vefat eden Baltacı'nın ailesinin acısını düşünmeden, bir ölümün ardından vefat eden kişi sırf AK Partili olduğu için tepki çeken paylaşımlarda 'AK Partili bir kişi daha azaldı', "Bir oy daha eksildi' mahiyetinde paylaşımlar yapıldı.

Sosyal medya platformu Twitter/X'de Baltacı'nın vefat ettiğine yönelik haberi paylaşan kimi hesaplara yorum yazanlardan biri "-1" ifadesini kullanırken, kimileri ise "Hesap verme vakti" şeklinde çirkin paylaşımlara imza attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.