AK Partili Baltacı'nın vefatıyla ilgili alçak paylaşımlara tepki yağdı

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, dün akşam saat 22.00 sularında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Baltacı'ya ilk müdahaleyi yaptı. Baltacı müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baltacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADA ALÇAK PAYLAŞIMLAR

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın trafik kazası sonucu vefat etmesinin ardından sosyal medyada birçok kişi başsağlığı mesajı yayınlarken, AK Partili isimlerden de art arda taziye mesajları geldi. Fatma Sevim Baltacı'nın vefat etmesinin ardından taziye mesajları yayınlayanların paylaşımlarına bazı sosyal medya kullanıcıları çirkin ve alçakça yorumlar yazmaya başladı.

Vefat eden Baltacı'nın ailesinin acısını düşünmeden, bir ölümün ardından vefat eden kişi sırf AK Partili olduğu için tepki çeken paylaşımlarda 'AK Partili bir kişi daha azaldı', "Bir oy daha eksildi' mahiyetinde paylaşımlar yapıldı.

Sosyal medya platformu Twitter/X'de Baltacı'nın vefat ettiğine yönelik haberi paylaşan kimi hesaplara yorum yazanlardan biri "-1" ifadesini kullanırken, kimileri ise "Hesap verme vakti" şeklinde çirkin paylaşımlara imza attı.