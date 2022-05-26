İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2022 Perşembe / 25 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3374
  • EURO
    17,539
  • ALTIN
    970.442
  • BIST100
    2451.45
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Partili Çelik'ten CHP'nin NATO açıklamasına sert tepki: Haksız tepkiyi olağan karşılayan bir zihniyettir bu
Güncel

AK Partili Çelik'ten CHP'nin NATO açıklamasına sert tepki: Haksız tepkiyi olağan karşılayan bir zihniyettir bu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'CHP adına yapılan açıklamada, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında teröre destek konusunu gündeme getirmesine 'taktik bir hata' denmiş. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için teröre karşı kararlı durmak zorundayız. NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin teröre destek vermemesini istemek temel hakkımızdır. 'NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı' gibi bir ifade kullanılması ise son derece yakışıksızdır. Kendi ülkesine başka ülkelerin gösterdiği haksız tepkiyi olağan karşılayan bir zihniyettir bu.' dedi.

DHA26 Mayıs 2022 Perşembe 16:49 - Güncelleme:
ABONE OL

AK Partisi Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"CHP adına yapılan açıklamada, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında teröre destek konusunu gündeme getirmesine 'taktik bir hata' denmiş. CHP adına yapılan açıklamada, NATO gibi bir güvenlik örgütü içinde güvenliğimize zarar veren ülkelerin bulunmasına karşı çıkmamız ve NATO'ya üyelik için teröre desteği kesmelerini istememiz, kusur olarak görülüyor. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için teröre karşı kararlı durmak zorundayız. Bu bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır. Uluslararası güvenlik için beraber çalıştığımız NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin teröre destek vermemesini istemek temel hakkımızdır.

CHP adına buna karşı çıkılması, Türkiye'yi her önüne gelene otomatik onay veren iradesiz bir ülke gibi göstermektir. Bunun, 12 Eylül darbe yönetiminin Yunanistan'la ilgili yaptığı yanlıştan farkı yoktur. Türkiye'nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede, 'NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı' gibi bir ifade kullanılması ise son derece yakışıksızdır. Kendi ülkesine başka ülkelerin gösterdiği haksız tepkiyi olağan karşılayan bir zihniyettir bu."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.