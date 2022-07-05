AK Partili Çilez: Yunanistan'ın NATO'daki başarılarımızı hazmedemediği ortada

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin, 27. yasama dönemi 5. yasama yılında büyük performans göstererek, milletin ihtiyaçları doğrultusunda önemli teklifleri yasalaştırdığını söyledi.

Meclis'in son hafta gündemine gelen torba yasanın millete büyük müjdeler içerdiğini, kamuoyunun 3600 ek gösterge olarak bildiği ancak tüm çalışma gruplarını kapsayan kapsamlı bir çalışmanın ortaya konduğunu vurgulayan Çilez, "Teklif, Cumhurbaşkanımızın ek gösterge sözünün kapsamı genişletilerek kamunun tamamına dokunuş yapan bir yasa olarak hayata geçti. Bunların yanında işçi kardeşlerimizi de unutmadık ve asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Böylece işçilerimizin de artan enflasyon altında ezilmemesi sağlanmış oldu. İnşallah yaz döneminde vatandaşların çok daha müreffeh bir şekilde yaşadığını hep birlikte müşahede edeceğiz." diye konuştu.

Hasan Çilez, Türkiye'nin dış politikada da önemli adımlar attığını, son olarak NATO zirvesine Türkiye'nin damga vurduğunu belirtti.

Finlandiya ve İsveç'in teröre destek vermemesi hususundaki tutumu karşısında yapılan görüşmelerden istenilen sonucun alındığına işaret eden Çilez, şunları kaydetti:



"Bu sonuç inşallah milletimiz için çok hayırlı olacaktır. Bunun ışığını Yunanistan'ın tavrından görebiliyoruz. Yunanistan tarafının açıklamalarıyla Türkiye'nin NATO'daki başarısını hazmedemediği ortadadır. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinde de bir panik havası olduğunu, basına yansıdığı şekliyle görüyoruz. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin bu konuda sıkıntılı olduğuna şahit olduk. PKK'nın Avrupa bağlantısının da bir bir kesilmesiyle 'kökünü kazıyacağız' dediğimiz bu mücadeleyi daha başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. NATO zirvesinde elde edilen kazanımlar, inşallah kısa zamanda meyvesini verir."