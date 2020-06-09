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AK Partili Hamza DAĞ duyurdu: Çiğli Devlet Hastanesi Üniversite Hastanesi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza DAĞ, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş Ankara'da ağırladı. Görüşmenin ardından Bakırçay Üniversitesi ile Çiğli Devlet Hastanesi arasında imzalanan afiliasyon protokolüne ilişkin açıklama yapan Dağ “Kurumlarımız arasında sağlanan mutabakat neticesinde, Çiğli Devlet Hastanesi artık Üniversite hastanesi olarak hizmet verecektir. Hem üniversite ve hastanemize hem de İzmirimize ve ülkemize hayırlı olsun.” dedi.

09 Haziran 2020 Salı 14:18 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 14:18
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Rektör Berktaş ile yaptıkları görüşme sonrasında yazılı bir açıklama yayınlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza DAĞ, şu ifadelere yer verdi:

Mart ayının başından itibaren yaşadığımız Covid-19 salgını süreci, AK Parti olarak Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız sağlık altyapısı adımlarının meyvesini aldığımız bir süreç oldu. Tetkik, tanı ve tedavi konusunda son teknolojiye sahip donanımlı hastanelerimiz ve başarılı sağlık personellerimizle birlikte, dünyaya örnek olan bir başarı hikâyesi yazdık. Yine Mart ayında resmi gazetede yayınlanan afiliasyon yönetmeliği, devlet üniversitelerimiz ile devlet hastanelerimizin işbirliği yapabilmelerine imkân tanımıştır. Üniversitemiz ile hastanemiz arasında imzalanan bu anlaşma ile üniversitedeki bilim insanlarımızın şehrimize ve insanlığa büyük katkı sunacaklarından hiçbir şüphe bulunmamaktadır. Çiğli Devlet Hastanesi artık Üniversite hastanesi olarak hizmet verecektir. Rektörümüze ve emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkürü borç bilirim. Hem üniversite ve hastanemize hem de İzmirimize ve ülkemize hayırlı olsun.

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