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  • AK Partili İnan'dan 'İletişim Başkanlığı' iddiasına yerinde cevap: Bir ana muhalefet, iki İsrail rahatsız
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AK Partili İnan'dan 'İletişim Başkanlığı' iddiasına yerinde cevap: Bir ana muhalefet, iki İsrail rahatsız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bütçesini hedef alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'a cevap veren AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 'İletişim Başkanlığından ve faaliyetlerinden kim rahatsız derseniz, vereceğimiz net iki cevap vardır. Birincisi ana muhalefet, ikincisi İsrail ve Siyonistler.' ifadelerini kullandı.

IHA23 Aralık 2023 Cumartesi 08:34 - Güncelleme:
AK Partili İnan'dan 'İletişim Başkanlığı' iddiasına yerinde cevap: Bir ana muhalefet, iki İsrail rahatsız
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bütçesini hedef alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kurumun paraları AK Parti'nin 'propagandası' için kullandığını öne sürdü. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Bulut'un asılsız iddialarına Meclis kürsüsünden cevap verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Milletimizi yalanlarıyla, bot hesaplarıyla zehirlemeye çalışanlara, bu ülkede kaos ve kriz bekçiliği yapanlara, yalanla terör üreten ve terörle yalanda ittifak kuranlara İletişim Başkanlığımız geçit vermeyecektir" şeklinde konuştu.

İnan, "Bugün İletişim Başkanlığı'ndan ve faaliyetlerinden kim rahatsız derseniz, vereceğimiz net iki cevap vardır. Birincisi ana muhalefet, ikincisi İsrail ve Siyonistler. (CHP) Eski Genel Başkanınız İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılarını hedef alarak yalanlar söyledi. İletişim Başkan Yardımcılarımız bu millete yalan söylemedi ama sizin 2 belediye başkanınız 14 Mayıs gecesi yalan söylediler" dedi.

  • Eyyüp Kadir İnan
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

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