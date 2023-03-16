AK Partili Kaya: Tüm siyasi partilerle bunu ülke gündemine taşıyalım

TBMM Genel Kurulunda, yaşlıların, hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu görüşüldü.

"YAŞLI DEMENİN ASLINDA 'BU DÜNYADA İŞİ BİTMİŞ' ANLAMINA GELMEMESİ LAZIM"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye'nin artık yaşlı nüfuslu bir ülke olarak kabul edilmesi ve artan yaşlı nüfusa göre mutlaka yeni politikaların belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin, yaşlısına değer veren bir sosyokültürel yapısı olduğunun altını çizen Aycan, şöyle konuştu:

"Nüfusumuz ve yaşam şeklimiz değişiyor. Özellikle şehirlerde ayrı yaşam sorunları ortaya çıkmaya başlıyor. Değişen sosyolojik yapımızla özellikle büyük şehirlerde yaşlılar yalnız yaşamaya başlamıştır. Yaşlının mümkün olduğu kadar kendi sosyal çevresinde ve aktif olarak yaşamasını sürdürmeye yönelik önlemler almamız lazım. Yaşlı demenin aslında 'bu dünyada işi bitmiş' anlamına gelmemesi lazım. Hayatının son gününe kadar mutlaka onu da aktif bir şekilde hayatın içinde tutmamız lazım. Kendi yaşına, becerilerine uygun bir iş yapmasını sağlamak yani aktif yaşamasını sağlamak zorundayız. Her kurumun özellikle yerel yönetimlerin bu alanda önlem alması gerektiğini düşünüyoruz."

"SİYASİ PARTİLERİMİZ SEÇİM BEYANNAMELERİNDE YAŞLI REFAHINI GÜNDEMLERİNE ALSINLAR"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya, Meclisin ilk defa yaşlılarla ilgili bir araştırma komisyonu kurduğunu, komisyon olarak da iyi bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin, nüfusunun yüzde 9,7'sinin 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle artık yaşlı bir toplum kategorisinde olduğuna işaret eden Kaya, 2025 yılına gelmeden Türkiye nüfusunun 'çok yaşlı toplum' kategorisinde yer alacağına dikkati çekti. Türkiye'de doğurganlık oranının da düştüğünü dile getiren Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle 3 çocuk çağrısını bazı arkadaşlarımız belki siyasi bir polemik olarak gördüler ama ben teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'de yaşlılar için yapılan iyileştirmeleri anlatan Kaya, yaşlı destek programıyla 31 ilde yaşlılara hizmet verildiğini, 820 bin kişiye yaşlılık maaşı ödendiğini, 1 milyon 250 bin kişinin de evde sağlık hizmetlerinden faydalandığını belirtti. Kaya, yaşlılar için bayram ikramiyesi, ücretsiz seyahat, emekli esnaf kesintisi, konutta aylık ödemesi gibi çeşitli alanlarda sosyal destek ve manevi hizmetler verildiğini söyledi.

Evrensel yaşlı haklarıyla ilgili hukuki bir norm bulunmadığını aktaran Kaya, sözlerini şöyle devam etti:

"Bunu biz BM'ye de önermek istiyoruz. Ekonomik olarak Türkiye'de bakım maliyetleri yüksek ve istihdam imkanları kısıtlı. Ülkemizde 65 yaş üstü çalışan oranı yüzde 10. Japonya'da bu rakam 65-69 yaş arasında yüzde 49, 70-74 yaş arasında yüzde 32. Aklınıza şu gelebilir, çok mu çalıştırmak istiyorsunuz? Hayır ama çalışmak isteyen yaşlılarımızın önündeki hukuki ve sosyal engelleri kaldırmamız lazım. Bir emekli çalışırken maaşından yaptığımız kesintilerle ilgili iyileştirme yapmamız gerekiyor."

"Bütün siyasi partilerimizin, siyasetçilerimizin, akademisyenlerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin gündemine alması gereken bir konu." diyen Kaya, "14 Mayıs'ta seçim var, komisyonumuz adına tüm siyasi partilerimizden bir ricamız var: Tüm siyasi partilerimiz seçim beyannamelerinde yaşlı refahını gündemlerine alsınlar ve bunu ülke gündemine taşıyalım." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada rapor kabul edildi.