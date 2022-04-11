AK Partili Kaynar'dan İBB'ye sert tepki: Tarihte ilk kez belediye borçlanamaz hale geldi

İBB Meclis toplantısı, Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB'nin 2021 sonu itibarıyla borcunun 57 milyar 602 milyon liraya yükseldiğini söyledi.

İBB'nin kurulduğu günden bu yana, 35 yılda toplam borcunun 28 milyar lira olduğunu ancak 2019 yılından sonra 2,5 yılda 30 milyar lira borç yaptığını aktaran Kaynar, "Yani 35 yıldan daha fazla 2,5 yılda borç yapan bir belediyeyle karşı karşıyayız. Nasıl ama? 35 yılda yapılamayanı 2,5 yılda yapmışsınız. Bununla övünebilirsiniz. 'Yalan' diyorsunuz da kesin hesap ve belediyenin resmi verileri bunlar." diye konuştu.

"İBB TARİHİNDE İLK DEFA BORÇLANAMAZ HALE GELMİŞ"



İETT'nin toplam borcunun yüzde 46 arttığını anlatan Kaynar, şunları kaydetti:

"Hiçbir kredi borcu olmayan, devasa yatırımlar yapan İSKİ bu dönemde 5 milyar 290 milyon lira borçlu duruma gelmiştir. Kurumları düşürdüğünüz hali görebiliyor musunuz? İBB'nin 2021 yılı için kanunla belirlenen borçlanma üst limiti 32 milyar 354 milyon lira olması gerekirken, mevcut borç stok tutarı 2021 sonu itibarıyla 57 milyar 602 milyon lira olmuş, belediyelerin borçlanma limiti 2 katını aşmıştır. Tarihinde ilk defa Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye yönetimi borçlanamaz hale gelmiş. Hani borçlanma yetkisi verilmedi diyorsunuz ya yasal olarak verilemiyor onu belirtmek için ifade ediyorum."