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AK Partili Kılıç: Terör artık hudutları aşmış CHP ve DEM sıralarında vücut bulmuştur

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, 'Ne yazık ki CHP ve DEM Parti milletvekilleri bu hain saldırıyı gerçekleştiren teröristleri milletin kürsüsünden savunarak milletimizin birliğine kastetmişlerdir. Milletimiz onların duruşlarını asla unutmayacaktır. Terör meselesi artık hudutları aşmış CHP ve DEM sıralarında vücut bulmuştur.' dedi.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 16:00 - Güncelleme:
AK Partili Kılıç: Terör artık hudutları aşmış CHP ve DEM sıralarında vücut bulmuştur
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Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yol açtığı maddi zararları telafi etmek için devletin ve milletin canla başla çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Deprem bölgesinin ihya ve inşası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Kılıç, "Yapımına devam edilen konutların ivedi bir şekilde tamamlanarak depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın evlerine en kısa zamanda kavuşacağına hepimizin inancı tam. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi en son hak sahibi vatandaş evine yerleşinceye kadar durup dinlenmeyeceğiz; el ele, gönül gönüle vererek bu sınavın da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Yerel seçimlere iki aydan az bir süre kaldığını belirten Kılıç, muhalefetin hem adaylarını hem de projelerini vatandaşlarla paylaşamadığını dile getirdi. Muhalefetin, başarısız bir sınav verdiğini savunan Kılıç, "Seçmeni adeta cepte gören, kendilerince seçimi kazanmasına kesin gözüyle baktıkları yerlerde bile hala gözle görülür bir projelerini vatandaşa duyuramamışlardır. Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları hiçbir vizyonları, programları, projeleri olmayanların, Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısını önleyen polisleri tebrik eden Kılıç, saldırıda hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'a rahmet, yaralılara da şifa diledi. Ahmet Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne yazık ki CHP ve DEM Parti milletvekilleri bu hain saldırıyı gerçekleştiren teröristleri milletin kürsüsünden savunarak milletimizin birliğine kastetmişlerdir. Milletimiz onların duruşlarını asla unutmayacaktır. Terör meselesi artık hudutları aşmış CHP ve DEM sıralarında vücut bulmuştur. Etkisiz hale getirilen teröristlerle mektuplaşarak, Mecliste gündeme getirerek ve teröristin mektubunu haberleştirerek medya yoluyla kol kanat germeye çalışanlara, aziz milletimiz cevabını hazırlıyor, merak etmesinler."

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