AK Partili Kurtulmuş: İşgalci siyonist rejim Mescid-i Aksa'ya saldırmayı kendisine hedef olarak seçmiştir

Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince, Üsküdar Belediyesi Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Davetlilere hitap eden Kurtulmuş, ÖNDER'in geleneksel iftarına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurtulmuş, Allah'ın ramazan ayını hakkıyla istifade edenlerden olmayı nasip etmesini dileyerek, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul edilmesini temenni etti.

Türkiye'nin maddi ve manevi kalkınmasını sağlamak için, salonda bulunanların temsil ettiği geniş bir kadronun on yıllar boyunca mücadele ettiğini belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizden önceki nesillerin, imam hatip okullarının Türkiye'deki dini eğitimde ne zorluklar çektiğini biliyoruz. Çok şükür son yıllarda Türkiye'de maddi manevi alandaki kalkınmanın önemli göstergelerinden birisini de imam hatip okullarının gelişiminde yaşamış bulunuyoruz. Çok uzun bir süre önce değil, hemen yakın tarihimizde, başta 28 Şubat süreci olmak üzere neler yaşadığımızı hepimiz gayet iyi biliyoruz. O dönemde ÖNDER camiasının Türkiye'nin her yerinde 28 Şubat'ta hem imam hatiplere karşı yapılan zulümler karşısında hem de genel olarak zulümler karşısında nasıl dik durduğunu biliyoruz. Büyük bir mücadele verildi ve o zamanlar özellikle imam hatipler ve başörtüsü meselesinde verilen mücadele Türkiye'de başarıyla sonuçlandı. O mücadelede emek sarf eden bütün arkadaşlarımıza canı yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İmam hatip okullarının katsayı problemi ortadan kalktı, imam hatip okullarının sayısı arttı. Son yıllarda imam hatip mezunu genç evlatlarımızın fevkalade yüksek bir şekilde üniversite sınavlarında başarı elde ettiklerini görmüş olduk."

Kurtulmuş, Ayasofya'nın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olarak ibadete açıldığını ve Ayasofya-i Kebir Külliyesi'nde yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışını da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını anımsattı.

- "ARTIK TÜRKİYE DÜNYADA SÖZÜ DİNLENEN, SÖZÜNE İTİBAR EDİLEN BÜYÜK BİR ÜLKE"

Ayasofya'nın, diğer kurumlarıyla birlikte yeniden millete hizmet eder bir noktaya doğru geldiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu salonda bulunanlar, 20 sene önceki yaşı müsait olanlar, 30-40 sene önceki hayallerini bir hatırlasınlar ve bugün bunların nasıl gerçekleştiğine tanıklık ettiklerini hatırlasınlar. Allah'a sonsuz derecede şükretmemiz gerekir. Ayrıca maddi anlamda da Türkiye'nin büyük bir merhale katettiğini hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. Türkiye'nin milli savunma sanayiinde artık dünya ölçeğinde büyük bir ülke olması, öncü bir ülke olması, Türkiye'nin kendi doğal gaz ve hidrokarbonunu çıkarabilecek her türlü hazırlıklarının olması, Türkiye'nin alt ve üstyapı çalışmalarıyla tabiri caizse birçok ülkeden çok daha ileri bir noktaya gelmiş olması... Artık Türkiye'nin dünyada sözü dinlenen, sözüne itibar edilen büyük bir ülke haline gelmiş olması da 20-30 sene öncenin hayallerinden biriydi." ifadelerini kullandı.

- "BAŞARILARI DAHA İLERİYE GÖTÜRMEK İÇİN HEP BİRLİKTE GAYRET EDECEĞİZ"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde oynadığı role değinen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde ortaya koymuş olduğu gerçekten güçlü ve öncü ülke profili, sizlerin de bir imam hatipli olarak her zaman sahip çıktığınız Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu küresel liderlik fonksiyonu bizler için iftihar vesilesidir. Ayrıca bu son kriz bir kere daha bizleri haklı çıkarmıştır. Maalesef dünyanın savaşları, harpleri önleyebilme kabiliyeti olmayan bu küresel sisteminin değişmesi için yıllardır hep görüşlerimizi ifade ediyor, mücadelemizi ortaya koyuyoruz. Çok kısa bir süre sonra dünyada hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulduğuna da inşallah hep beraber şahitlik edeceğiz. Bizim neslimize, bu salonda bulunanların temsil ettiği nesle büyük sorumluluklar, mücadeleler düştü. Çok şükür bu mücadelelerden bugüne kadar bu millet başarıyla bizleri çıkardı.



Şimdi önümüzde çok daha zor bir dönem vardır. Millet olarak kazandığımız başarıları daha ileriye götürmek için hep birlikte gayret edeceğiz. Azimle çalışacağız. Çünkü dünya bugün öyle bir noktadadır ki, sözü başka özü başka bir noktadadır. Ve ne yazık ki son krizde Türkiye bütün gücüyle barışı sağlamak için mücadele ederken bazı Batılı ülkelerin, savaş devam etsin, dünyadaki bu türbülans sürsün, belirsizlik ortamlarında kendi güçleri artsın diye savaşın nasıl bitmemesini istediklerine de şahit oluyoruz. Bizim sözümüz, bizim ahdimiz, bizim sorumluluğumuz sadece 85 milyon yurttaşımıza karşı değil, bütün dünyanın mazlumlarına, gariplerine karşıdır."

- "FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ DE SİZDEN, TÜRKİYE'DEN DUA BEKLİYOR"

İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef her sene olduğu gibi işgalci siyonist rejim bu sene de Mescid-i Aksa'ya saldırmayı kendisi için bir hedef olarak seçmiştir. Maalesef sadece gençlere karşı değil, yaşlı ve biçare insanları iterek, kakarak, camiyi basarak, onları camiye sokmayarak hakaret etmekte, zulmetmektedir. İnsanı kahredense bu zulümler karşısında hem İslam dünyasının sessizliği hem de dünyanın ikiyüzlü tarafgirliğidir. Bu iftar sofrasında Filistinli kardeşlerimiz de sizden, Türkiye'den dua bekliyor, yardımlarınızı, desteklerinizi bekliyor. Kalben Filistin davasının yanında olduğumuzu göstermemizi de bizden bekliyorlar. İnşallah başkenti Kudüs olan, özgür, tam manasıyla özgür bir Filistin Devleti'nin kuruluşuna şahit olmak bu topluluğun da hayallerinden birisidir, hedeflerinden birisidir. Allah bizlere bütün güzel hedefleri gerçekleştirmeyi nasip etsin."

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da 64 yıldır geleneksel hale gelen iftarı düzenlemekten, ÖNDER ailesinin mensuplarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İftara, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ile çok sayıda ÖNDER üyesi katıldı.