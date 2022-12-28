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AK Parti'li Kurtulmuş'tan EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ifade ediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'EYT'de de yaş sınırı yok. Biz de buradan bu kararı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, yıllardır dertlerini dinlediğimiz, taleplerini dinlediğimiz EYT'li vatandaşlarımız adına, milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz.' dedi.

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 23:04 - Güncelleme:
AK Parti'li Kurtulmuş'tan EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ifade ediyoruz
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Kurtulmuş, Bayrampaşa Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilat Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, EYT konusunda yapılan çalışmayı açıkladığını anımsatan Kurtulmuş, "EYT'de de yaş sınırı yok. Biz de buradan bu kararı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, yıllardır dertlerini dinlediğimiz, taleplerini dinlediğimiz EYT'li vatandaşlarımız adına, milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah razı olsun, bu karar hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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