AK Partili Özer'den ZBEÜ kütüphanesine kitap bağışı

ZBEÜ Rektörlüğü döneminde, kütüphanenin kaynak sayısını arttırmak gayesiyle bağışçılara hizmet ödülü vererek teşvik eden Özer'in bağışladığı kitaplar, kendi döneminde yapılan Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi'ne ulaştı. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz ile birlikte Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi'ne ziyarette bulunarak, Özer'in kütüphaneye bağışladığı kitapları inceledi.

Eserlerin üniversite için çok değerli olduğunu ifade eden Rektör Özölçer, Prof. Dr. Mahmut Özer'in gerek üniversite rektörlüğü gerek Milli Eğitim Bakanlığı döneminde üniversiteye kıymetli katkılar sunduğunu ve sunmaya da devam ettiğini vurguladı. ZBEÜ'ye her daim destek olan Özer'e teşekkürlerini sunan Rektör Özölçer, Kütüphane ve Dök. Daire Başkanı Osman Demir'e, bağışlanan kitapların katalog kayıtlarının yapılarak bir an önce okuyucularla buluşturulması talimatını verdi.