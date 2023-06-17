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AK Partili Özer'den ZBEÜ kütüphanesine kitap bağışı

Milli Eğitim Bakanlığı döneminden sonra 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Ordu birinci sıra Milletvekili seçilen ve iki dönem Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Mahmut Özer, ZBEÜ Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi'ne kendi koleksiyonundan 26 koli kitap bağışladı.

IHA17 Haziran 2023 Cumartesi 00:55 - Güncelleme:
AK Partili Özer'den ZBEÜ kütüphanesine kitap bağışı
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ZBEÜ Rektörlüğü döneminde, kütüphanenin kaynak sayısını arttırmak gayesiyle bağışçılara hizmet ödülü vererek teşvik eden Özer'in bağışladığı kitaplar, kendi döneminde yapılan Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi'ne ulaştı. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz ile birlikte Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi'ne ziyarette bulunarak, Özer'in kütüphaneye bağışladığı kitapları inceledi.

Eserlerin üniversite için çok değerli olduğunu ifade eden Rektör Özölçer, Prof. Dr. Mahmut Özer'in gerek üniversite rektörlüğü gerek Milli Eğitim Bakanlığı döneminde üniversiteye kıymetli katkılar sunduğunu ve sunmaya da devam ettiğini vurguladı. ZBEÜ'ye her daim destek olan Özer'e teşekkürlerini sunan Rektör Özölçer, Kütüphane ve Dök. Daire Başkanı Osman Demir'e, bağışlanan kitapların katalog kayıtlarının yapılarak bir an önce okuyucularla buluşturulması talimatını verdi.

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