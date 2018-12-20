AK Partili Özkan, Türkçe'den anlamayan CHP'li vekillere Fransızca seslendi

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda, CHP'li Engin Altay'ın atışmasına cevap veren AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'in sözleri AK Parti grubundan büyük alkış aldı. Yaptığı konuşmada kuvvetler ayrılığına dikkat çeken Özkan, CHP'ye Fransızca seslendi.

"HANGİ DİLDE KONUŞAYIM"

AK Partili Özkan, "İyi bir parlamenter böyle küçük dünyasına hapsolup kendi düşünceleriyle yasama faaliyeti yapamaz. İyi bir parlamenter sivil toplumda sendikalarda vatandaşların nabzını tutar. Biz işçisinin esnafın arasındayız. Biz öyle Etiler Modalarda değil. Vatandaşların arasında bize gelen talepleri kanun teklifi haline getirip sizin içinde bulunduğu parlamentoda yasama faaliyetlerine dönüştürüyoruz. Kuvvetler ayrılığı var. Hangi dilde konuşayım. "La séparation de power". Bakan bey gelirse neden geldi. Gelmezse hani Bakan. Onun için kuvvetler ayrıığı demek yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirini karşılıklı olarak denge ve denetim mekanizmasını hayata geçirmesidir." dedi.

CHP'DEN "OOOO..." SESLERİ YÜKSELDİ

Türkçe dilinden anlamayan CHP'li vekillere Fransızca seslenen AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın konuşması AK Parti grubundan büyük alkış alırken, CHP masalarından "oooo.." sesleri yükseldi.