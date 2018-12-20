AK Partili Özkan, Türkçe'den anlamayan CHP'li vekillere Fransızca seslendi
Türkçe dilinden anlamayan CHP'li vekillere Fransızca seslenen AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın konuşması büyük alkış aldı.
- Star.com.tr
AK Partili Özkan, "İyi bir parlamenter böyle küçük dünyasına hapsolup kendi düşünceleriyle yasama faaliyeti yapamaz. İyi bir parlamenter sivil toplumda sendikalarda vatandaşların nabzını tutar. Biz işçisinin esnafın arasındayız. Biz öyle Etiler Modalarda değil. Vatandaşların arasında bize gelen talepleri kanun teklifi haline getirip sizin içinde bulunduğu parlamentoda yasama faaliyetlerine dönüştürüyoruz. Kuvvetler ayrılığı var. Hangi dilde konuşayım. "La séparation de power". Bakan bey gelirse neden geldi. Gelmezse hani Bakan. Onun için kuvvetler ayrıığı demek yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirini karşılıklı olarak denge ve denetim mekanizmasını hayata geçirmesidir." dedi.
CHP'DEN "OOOO..." SESLERİ YÜKSELDİ
Türkçe dilinden anlamayan CHP'li vekillere Fransızca seslenen AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın konuşması AK Parti grubundan büyük alkış alırken, CHP masalarından "oooo.." sesleri yükseldi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.