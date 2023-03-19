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AK Partili Şen son anket sonucunu paylaştı: Muhalefet de bu gerçeğin farkında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı bir televizyon programından çarşamba günü sonuçlanan anket çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranlarına ilişkin konuşan Şen, 'Bitirdiğimiz hafta itibariyle bir seçim olsaydı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53 olarak gözüküyor. AK Parti'nin oy seviyesi ise yüzde 41 civarında.' dedi. Manipülatif anketlere yönelik açıklama yapan AK Partili Şen, muhalefetin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağını bildiğini ve bu gerçeğin farkında olduğunu belirtti.

19 Mart 2023 Pazar 01:39 - Güncelleme:
AK Partili Şen son anket sonucunu paylaştı: Muhalefet de bu gerçeğin farkında
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Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihine kilitlendi. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Altılı Masa ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise katıldığı canlı yayında bu hafta yapılan son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

"HAFTADA 3-4 ANKET YAPTIRIYORUZ"

Mustafa Şen şunları söyledi: Normalde ayda 3-4 tane anket yaptırıyorduk. Ancak şu an bunu haftada 3-4 anket yaptırıyoruz. Profesyonellere yaptırıyoruz bu anketleri.

"ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 53"

Bitirdiğimiz hafta itibariyle bir seçim olsaydı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53 olarak gözüküyor. AK Parti'nin oy seviyesi ise yüzde 41 civarında.

"ANKETLER DEĞERLENDİRME ARAÇLARIDIR"

Başka partilerin oy oranının söylemem şık olmaz. Anketler ölçme araçları değil değerlendirme araçlarıdır. O yüzden net konuşmamak gerekir. Ama şu an görünen anketler bu şekilde.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN ANKET SONUÇLARI

Bu sonuçları çarşamba günü aldım. Her günü birbirinin arkasına katarak anketler yaptırıyoruz. Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz.

2018'E YAKIN DURUYOR

2018 sonuçlarına yakın sonuçları görüyoruz. Muhalefetin o zamanki açıklamalarıyla bugün yaptıkları açıklamalarla aynı. Sayın Kılıçdaroğlu kaybedecek gibi duruyor şu an. Bunun siyasetle alakası yok bu bilimsel bir veridir.

MUHALEFET ERDOĞAN'IN KAZANACAĞINI GÖRÜYOR

Manipülatif anketler ile ilgili de konuşan Şen: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığını muhalefet görüyor. 4 Mayıs gecesi insanları sokağa dökmek istiyorlar

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