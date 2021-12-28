AK Partili Usta'dan TURKOVAC açıklaması

AA 28 Aralık 2021 Salı 00:52 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 00:52

Usta, Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonunda düzenlenen, "Akademi Ödülleri" programında, ödül alan akademisyenleri tebrik etti.

Törende merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın anılmadan geçilemeyeceğini belirten Usta, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak kısa sürede kendi solunum cihazımızı ürettik, insanlığın istifadesine sunduk. Yerli aşımız TURKOVAC için acil kullanım onayı alarak, seri üretime geçtik. Aşımız inşallah kısa sürede tüm insanlığın şifa kaynağı olacaktır. Necmettin Erbakan'ın bizlere bıraktığı mirasla yürüyoruz. Hedefi yaşanılabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya ideallerini hayata geçirmekti. Bu anlayışla hareket etmişti. Erbakan hoca, siyasi ve sosyal hayatı boyunca Türkiye öncülüğünde adil bir dünyanın kurulacağına inanarak çalıştı. Türkiye'de ağır sanayi hamlesinin öncüsü oldu. Erbakan hoca, bilime ve Türkiye'ye olan inancıyla ve azmiyle örnek bir insandı. Kendisini bu vesileyle tekrar rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

Konya Valisi Vahdettin Özkan da tarihin, kültürün ve medeniyetin şekillenmesinin ilim ve irfanla olduğunu söyledi.

NEÜ Rektörü Cem Zorlu ise insanlık için yüksek katma değer üreten, parmakla gösterilir bir üniversite olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Akademisyenleri teşvik ederken rekabet iklimi ve başarı kültürü de oluşturduklarına dikkati çeken Zorlu, "Bilime ve üniversitemizin akademik performansına en üst düzeyde sundukları katkılardan, üstün başarı ve gayretlerinden dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Büyükşehir Belediyesi olarak NEÜ ile paydaş kurum olmanın gururunu yaşayan kuruluşlardan biri olduklarını ifade etti.

Etkinlikte, NEVA Teşvik Ödülleri, NEÜ'nün Yıldızları ve NEÜ'nün Genç Yıldızları kategorilerinde başarılı olan akademisyenlere plaket ve ödülleri verilirken, son üç yılda profesörlük unvanı alan akademisyenlere beratları takdim edildi.

Törene, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, akademisyenler ve davetliler katıldı.