AK Partili vekilin makam aracının durdurulmasından siyasi operasyon çıktı

Yapılan idari soruşturmada, polis memurunun vekilin kimliğini görmesine rağmen aracı uzun süre beklettiği, hakkında soruşturma açılınca da CHP'li Ali Mahir Başarır ile telefon görüşmeleri yaptıktan sonra usulsüz kaydedilen görüntülerin Başarır aracılığıyla bir ay sonra servis edildiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Günlerce kamuoyunda tartışılan AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'ın makam aracının durdurulduktan sonra yaşananlarla ilgili ortaya çıkan yeni bilgilere ulaşıldı. Olay, 18 Temmuz 2021 tarihinde AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'ın makam aracı Mersin Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 trafik polisi tarafından durduruldu. Milletvekiline net bir açıklama yapılmadan aracının uzun süre bekletilmesi üzerine sinirler gerildi. AK Partili Yılmaz ile polis ekibinin şefi Muharrem Aydoğan arasında tansiyon yükseldi, tartışma meydana geldi.



CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI



Olaydan 1 gün sonra 19 Temmuz 2021'de, 2 polis hakkında disiplin soruşturması başlatıldı ve polisler soruşturmanın selameti açısından açığa alındı. Olaya ilişkin usulsüz şekilde kaydedilen görüntüler ise soruşturma devam ederken, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından 22 Ağustos 2021 tarihinde sosyal medyada paylaşıldı.

KİMLİĞİ GÖRMESİNE RAĞMEN VEKİLİ BEKLETTİ

Açılan disiplin soruşturmasında 2 polisin ifadesini alan polis müfettişler; Zeynep Gül Yılmaz'ın makam aracını durduran polis ekibinin şefi Muharrem Aydoğan'ın, milletvekilinin kimliğini görmesine ve aracın milletvekili adına kayıtlı olduğunu öğrenmesine rağmen makulden daha uzun süre beklettiği tespitine vardı.

GÖRÜNTÜLERİ YANINDAKİ POLİSE KAYDETTİRDİ

Muharrem Aydoğan'ın, ekipteki diğer polis memuru Muhammet Yar'a usule uygun olmayan bir şekilde olayı kayıt altına alması talimatı verdiği ve sonrasında bu görüntülerin yayılmasına neden olduğu da belirlendi. Aydoğan'ın soruşturma sırasında verdiği ifadede de durumu kabul ettiği ve Polis memuru Muhammet Yar'a cep telefonu ile kayıt yapmasını söylediği öğrenildi. Muharrem Aydoğan, ekip arkadaşından çektiği görüntüleri kendisine göndermesini istediğini de anlattı ve görüntülerin hala telefonumda kayıtlı olduğunu dile getirdi. Polis memuru Muhammet Yar ise ifadesinde; aracın arka koltuğunda oturan milletvekilinin kimliğini gösterdiğini kaydetti. Yar, cep telefonu kamerası ile yaptığı kaydı ekip şefine gönderdiğini belirterek kendi telefonundaki görüntüleri sildiğini söyledi.

BAŞARIR GÖRÜNTÜLERE NASIL ULAŞTIĞINI AÇIKLAMADI

AK Parti Milletvekilinin makam aracını durduran ve kendisiyle tartışan polislerden Muharrem Aydoğan'ın, olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından önce CHP'li Ali Mahir Başarır ile telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.

Başarır, telefon görüşmesinden kısa süre sonra olaya ilişkin görüntüleri, kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. CHP'li Başarır, bu görüntülere nasıl ulaştığını ise ne o gün ne de daha sonrasında açıklamadı. Başarır'ın, görüntüleri yayınlamadan önce polis memuru Muharrem Aydoğan ile neden ve hangi konu üzerinde görüştüğü kamuoyu tarafından merak ediliyor.



BABASI CHP TOROSLAR İLÇE TEŞKİLATI AKTİF ÜYESİ ÇIKTI

Olayla ilgili dikkat çeken bir bağlantı daha ortaya çıktı. CHP'li Başarır ile görüşen polis memurunun babasının CHP üyesi olduğu öğrenildi. CHP'li Ali Mahir Başarır'la sırlarla dolu telefon görüşmesi gerçekleştiren polis memurunun babası, halen CHP Toroslar İlçe teşkilatının aktif üyesi. AK Parti ve Türk Polis Teşkilatını hedef alan siyasi operasyonun ortaya çıkmasının ardından kamuoyu şimdi CHP'li Ali Mahir Başarır bu operasyonun neresinde? olduğunu merak ediyor.

DİĞER TRAFİK POLİSİ "KİMLİĞİ GÖRMESİNE RAĞMEN ART NİYETLİ BEKLETTİ"

Muhammet Yar, ifadesinde araç sürücüsünün milletvekili araç kartını, Zeynep Gül Yılmaz'ın da milletvekili kimliğini göstermesine rağmen Muharrem Aydoğan'ın konuyu art niyetli ve kasıtlı bir şekilde tartışma boyutuna getirdiğini söyledi. Polis memuru Yar aynı zamanda Muharrem Aydoğan'dan da şikayetçi oldu.