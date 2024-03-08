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AK Partili vekiller yerel seçim için sahada

AK Parti milletvekilleri, TBMM'nin 2 Nisan'a kadar ara vermesinin ardından, seçildikleri ve görevlendirildikleri illerde yerel seçimler için çalışma yürütüyor.

AA8 Mart 2024 Cuma 11:03 - Güncelleme:
AK Partili vekiller yerel seçim için sahada
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Meclis'in çalışmalarına ara vermesinin ardından AK Parti, tüm milletvekillerine görevlendirme yaptı.

Temsil ettikleri illere giden milletvekilleri için Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi ile İl Seçim Koordinasyon merkezlerince programlar hazırlandı. Bu programlar kapsamında tüm milletvekilleri, il ve ilçelerde vatandaşlarla buluşuyor. Ayrıca milletvekilleri, ev ve esnaf ziyaretlerine ağırlık vererek talepleri dinliyor.

Seçimler için partilerine destek isteyen milletvekilleri, kendi seçim bölgelerinin yanı sıra görevlendirildikleri ve koordinatörlüklerini yürüttükleri illerde çalışma yapıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler seçim bölgesi Sivas'ta, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanları da temsil ettikleri illerde seçim sürecinde görev alıyor. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ da milletvekili seçildiği Şanlıurfa'da bulunuyor.

Milletvekilleri, 31 Mart'a kadar illerde bulunarak Genel Merkez'in görevlendirmesi kapsamında çalışmalara katılacak.

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