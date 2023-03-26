AK Partili Yavuz açıkladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Katıldığı canlı yayınında seçime ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, yapılan son seçim anket sonuçlarını da açıkladı. Yavuz, AK Parti'nin oy oranı yüzde 41 iken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 53 olduğunu ifade etti. Bu oranların ilerleyen günlerde artarak yükseleceğini belirtti.

ALİ İHSAN YAVUZ 'UN AÇIKLAMALARIN SATIR BAŞLARI:



- En son; Mustafa Şen Başkanımız açıkladı. Yeni anketler de var. Sokağın dili de var. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. AK Parti'nin oyu 2018'dekinin altına düşmeyecek."

- Bugün yüzde 41 çıkması demek, seçime kadar birkaç puan daha üstüne koyulacağı anlamına geliyor.

- Seçime yaklaşıldığında kararsızların sayısı azalmaya başladıkça, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a olan teveccüh artmaya başlar.

- Yine Cumhurbaşkanımız için son anketin yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum. Bu resim ortaya çıktıkça Cumhur İttifakı'nın ne yapmak istediği biraz daha belirginleştikçe, Millet İttifakı'nın da ne yaptığı ortaya çıktıkça saflar biraz daha netleşecek.

- 2018'in oy oranının altına düşmeyecek AK Parti'nin oy oranları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine 2018 seçimlerindeki oy oranının altına düşmeyeceğini anketlere ve sokağa bakınca ortaya koymak mümkün.