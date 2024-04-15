İSTANBUL 27°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2024 Pazartesi / 7 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4109
  • EURO
    34,5806
  • ALTIN
    2451.23
  • BIST100
    9780.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Partili Yıldırım: Vakit kaybetmeden sahaya çıkacağız
Güncel

AK Partili Yıldırım: Vakit kaybetmeden sahaya çıkacağız

Bir seçimi daha geride bıraktıklarını dile getiren AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, “Partimizin yaşadığı oy kaybının nedenlerini araştırmak ve sandığa gitmeyen seçmenin bu kararının gerekçelerini öğrenmek amacıyla vakit kaybetmeden sahaya çıkıyoruz. Bizim rotamız millettir” dedi.

IHA15 Nisan 2024 Pazartesi 11:22 - Güncelleme:
AK Partili Yıldırım: Vakit kaybetmeden sahaya çıkacağız
ABONE OL

AK Parti'de Elazığ İl Başkanlığı sahaya çıkarak 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan oy kaybının nedenlerini araştıracak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Bir seçimi daha geride bıraktık. Sandıktan çıkan sonuç her zaman başımızın üstündedir. Tabii sonuçlar bizim istediğimiz gibi olmadı. Partimizin yaşadığı oy kaybının nedenlerini araştırmak ve sandığa gitmeyen seçmenin bu kararının gerekçelerini öğrenmek amacıyla vakit kaybetmeden sahaya çıkıyoruz. Bizim rotamız millettir. AK Parti kurulduğu günden bugüne her zaman milletini referans almıştır. Onun çizdiği yolda ilerlemiştir. Biz de bu anlayışla il merkezi, ilçeler ve beldelerde vatandaşımıza giderek oy kaybımızın nedenleri sorgulayacağız ve buna göre yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Neticeleri açık yüreklilikle değerlendireceğiz ve öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.