Akar: ABD'den terör örgütü YPG hakkında da aynı tutumu bekliyoruz

ABD'nin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yönetecilerini ihbar edenlere yönelik para ödülüyle ilgili değerlendirmesi sorulan Akar,

Daha önce de çeşitli seviyelerde yapılan görüşmelerde bu hususlara yönelik muhataplara ciddi bilgiler verildiğini, taleplerde bulunulduğunu aktaran Akar, şunları söyledi:

"Ancak bu, gecikmelerle birlikte de olsa bugün gerçekleşti. Bizim burada yapılan bu çalışmayı önemli bulmakla beraber PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'ye karşı da aynı tutum ve davranışın, aynı bakış açısının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Çünkü YPG, PKK'dan hiçbir farkı olmayan terörist bir teşkilattır. Teröristlerle ABD'li müttefiklerimizin, dostlarımızın birlik ve beraberliği son derece olumsuz bir görüntü, tablo sergilemekte. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz. Bir taraftan PKK'nın elebaşılarına ödül konulurken diğer taraftan da YPG'ye tırlarla, uçaklarla araç, gereç, silah, mühimmat gönderilmesini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz."

Basında yer alan bazı ABD'li askerlerle teröristlerle beraber görüntülerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Özellikle hududumuza yakın alanlarda görüntü vermelerini bizim kabul etmemiz gerçekten mümkün değil. Bu ayrıca son derece olumsuz ve son derece hassas birtakım gelişmelere de neden olabilir. Bu konuda da yine muhataplarımıza telefonla, yüz yüze yaptığımız çeşitli görüşmelerde bu hususu da dile getirdik. Bizim ABD'li dostlarımıza bir kez daha ifade etmek istiyorum, bir an önce YPG ile görüntü vermekten uzaklaşmaları lazım, herhangi bir şekilde işbirliğimize, ittifaklarımıza zarar vermesini engellemek bakımından."