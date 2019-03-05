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Milli Savunma Bakanı Akar ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti. Akar-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Görüşme sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

BAKANLIK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA;

Görüşmede genel olarak Münbiç ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Bu kapsamda, Bakan Akar tarafından;

- Uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız,

- Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz,

- Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız,

- Fırat’ın doğusunda tesis edilecek güvenli bölgede PKK/YPG terör örgütü unsurlarının bulunmaması ve emniyetinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiği, Türkiye’nin sınırlarının ve insanlarımızın güvenliğinin bizim için esas olduğu,

- Türkiye’nin mücadelesinin DEAŞ’lı ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu; Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla hiçbir sorunumuzun olmadığı,

- İki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi.

Robot sunucu işbaşı yaptı

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