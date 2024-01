Akar, Kayseri'de kanser hastalarına hizmet verecek merkezi inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yaptırılan, yakında hizmete açılacak Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nde (HOSPİCE) incelemede bulunan Akar, gazetecilere, tesisinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Belediye ve hayırsever işbirliği ile kente önemli bir eser kazandırıldığını, projenin diğer illere örnek olmasını dilediğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Hastalar akrabalarımız ve yakınlarımız olabilir. Kime ne zaman ne olacağı belli değil. Başımıza her an her şey gelebilir. Bu gerçekten ölümcül bir hastalık. Bu hastaların son demleri çok daha hayati önem kazanıyor. İçinde bulunduğumuz şartları da değerlendirdiğimizde bu hastalarımıza evde sağlıklı bakmanın, onları huzurlu bir şeklide yaşatmanın pek imkanı yok. Çok ciddi zorluk ve güçlükler var. Hastaların son günlerini rahat geçirebilmeleri için bu tesisin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da merkezin, 3 bin 300 metrekare inşaat alanı, çevre donanımı ve içindeki yapılaşma ile iki sene içinde yapımını tamamladıklarını söyledi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesi ile çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Büyükkılıç, merkezin kanser hastalarının tedavi sonrası dönemini sağlıklı ve huzurlu geçirmeleri için yapıldığını aktardı.

Akar'a, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy ile AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm eşlik etti.

Tesiste 24 hasta odası, poliklinik, hobi, dinlenme ve hemşire odası, morg, sosyal alanlar ile açık mekan rekreasyon alanları bulunuyor.