Akar: Mutabakata varılan hususların burada bir bir gerçekleşmeye başladığını görüyoruz

Sevakin Adası'ndaki çalışmalara ilişkin soru üzerine Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan ziyaretinde Sudan Devlet Başkanı El-Beşir'den adanın aslına uygun restorasyonunu yapmak amacıyla Türkiye'ye tahsis edilmesini talep ettiğini hatırlatarak, "Mutabakata varılan hususların burada bir bir gerçekleşmeye başladığını görüyoruz." diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binasının restore edildiğini aktaran Akar, "Çok güzel orijinal şekilleriyle ayağa kalkmış bulunuyor. Bundan dolayı son derece mutlu olduk. Önümüzdeki günlerde de yine Türk ve Sudan mühendislerinin birlikte çalışmasıyla buradaki faaliyetler gerçekleşecek, tamamlanacak ve tarihi dokuya uygun şekilde hayata geçecekler. Bu gerçekten Türkiye ile Sudan arasındaki kültürel iş birliğimizin güzel bir örneği olarak ortaya çıktı. Bundan sonra da benzer çalışmalarının tüm Sudan sathında TİKA tarafından Türk ve Sudanlı mühendislerin iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu gerçekten iki ülke arasındaki ilişkilerin kültürel boyutu itibarıyla büyük öneme haiz çalışmalar olarak kayıtlara geçmiş bulunuyor."

SUDAN İLE ASKERİ İŞ BİRLİĞİ

Sudan Savunma Bakanlığındaki temaslarına yönelik soru üzerine Bakan Akar, Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında askeri eğitim ve iş birliği anlaşmasının imzalandığını hatırlattı.

Bu kapsamda askeri eğitim iş birliğinin kara, deniz, hava eğitiminin ve tatbikatlarının nasıl yapılacağını Sudan'daki boyutunun nasıl olacağının belirlendiğini ifade eden Akar, "Önümüzdeki günlerde Türk ve Sudan askerlerinin birlikte eğitim ve tatbikat yapmalarına, kara, deniz, hava boyutuyla bir bütünlük içinde, imkan veren çalışmaları gerçekleştirdik. Protokol çalışması yaptık, imzaladık. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalar yoğun bir şekilde burada devam edecek. Bizim buradaki önemle üzerinde durduğumuz husus Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Sudan Silahlı Kuvvetlerinin bilgi ve tecrübe paylaşımı çok önemli. Bunun da önümüzdeki günlerde bölgedeki barışa, huzura büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz."

Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, TİKA Başkanı Serdar Çam, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile AK Parti Genel Başkanı Danışmanı Yasin Aktay da eşlik etti.