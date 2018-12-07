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Bakan Akar'dan ABD Suriye Özel Temsilcisi'ne YPG mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Akar, Jeffrey ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ile bir araya geldi.

Jeffrey ile görüşmesinde Akar, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve gözlem noktalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Akar, görüşmede, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini de belirtti.

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