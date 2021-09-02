Akar ve TSK komuta kademesi ''Koca Yusuf''un kokpitinde

AA 2 Eylül 2021 Perşembe 09:55 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 09:59

Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında düzenlenen törenin ardından başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2021-2022 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni'ne beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile katıldı.

Törende konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem yurt içi hem de sınır ötesinde önemli faaliyetler yürüttüğünü belirtti.



Akar, "Müşterek harekatın ayrılmaz temel unsurlarından biri olan Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın gerek operasyonel gerekse barış görevlerinde elde ettiği başarılar herkesin malumudur. Son olarak Afganistan'dan tahliye görevini hem teknik hem idari hem de uluslararası ilişkiler anlamında büyük bir başarıyla icra ettiniz." diye konuştu.

Türk Hava Kuvvetlerinin 110'uncu kuruluş yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Akar, "Dünyanın en köklü hava kuvvetlerinden biri olarak görevlerinizi büyük fedakarlık ve kahramanlıkla yaptınız, yapmaya devam ediyorsunuz." dedi.

TSK'nın kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için sonuna kadar mücadelesine devam edeceğini vurgulayan Akar, "Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı ile halkımızın ve sınırlarımızın güvenliği için sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Akar, TSK'nın Cumhuriyet döneminin en yoğun dönemini yaşadığını belirterek, "En önemli görevimiz terörle mücadele. Bu konuda yoğun bir gayret içindeyiz. Terörist nerede, hedefimiz orası. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristlerin peşinden gitmeyi sürdüreceğiz. En son teröristi de etkisiz hale getirip asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisinde yaşanan önemli gelişmelere de değinen Akar, şunları söyledi:

"Mühimmatımızı, helikopterimizi, İHA'mızı, SİHA'mızı, obüslerimizi, MİLGEM'lerimizi tasarlıyoruz, imal ve ihraç ediyoruz. İnşallah yakın bir gelecekte Milli Muharip Uçağımızı da yapacağız ve herhangi bir şekilde dışa bağımlılıktan kurtulacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikleriyle yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranımızı daha yükselterek ülkemizin ve milletimizin güvenliğini kendi silah, araç, gereç ve mühimmatımızla koruyacak hale geleceğiz. Gayretimiz bunun içindir."

- Uçan kale Kayseri'den havalandı

Konuşmalar sonrasında dua okunması ve kurban kesilmesinin ardından yeni uçuş eğitim yılının ilk uçuşu, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi tarafından gerçekleştirildi.

Uçuş öncesi Akar, beraberindeki komutanlarla 221. Filo Komutanlığına geçti. Burada pilotlarla bir araya gelen, onlarla sohbet eden Akar, daha sonra uçuş brifingi aldı.

Brifingin ardından Akar ve komutanlar, "Koca Yusuf" olarak da adlandırılan A400M uçağına geçti. 1. pilot koltuğunda Akar, 3. pilot koltuğunda da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in bulunduğu TSK'nın uçan kalesi, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı pistinden havalandı.

- "Esen 01"den pilotlara mesaj

Uçuşu sırasında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün kullandığı jetin de eşlik ettiği Koca Yusuf, görev uçuşunu başarıyla tamamladı.

Uçuşun sonunda "Esen 01" çağrı koduyla personele telsizden hitap eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın yeni uçuş eğitim yılını kutluyorum. Bundan sonra da inşallah bugün şu anda olduğu gibi emniyetli, huzur ve güven içinde görevler temenni ediyorum. Size verilen bütün görevleri bugüne kadar en güzel şekilde yaptınız. Bundan sonra da aynı şekilde yerine getireceğinize yönelik inancımız tamdır. Özellikle son olarak Afganistan'dan tahliye görevi buna en güzel örnektir. Bu uçaklarla bunu sizler başardınız. Bizim size güvenimiz tam. Sizlere kazasız belasız görevler diliyorum. Hepinize emniyetli uçuşlar, 2021-2022 Uçuş Eğitim Yılı hayırlı, uğurlu olsun."