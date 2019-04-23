Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması: Kısa süre kaldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi, "Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kısa süre kaldı." dedi.

Akar, F-35 projesi hakkında, "Şu anda dört pilotumuz fiilen uçuyor, iki pilotumuz uçuş eğitimine hazırlık yapıyor." şeklinde konuştu.