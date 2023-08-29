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Akaryakıt tankeri eve daldı

Kırıkkale'de gece yarısı park halindeyken freni boşalan akaryakıt tankeri çarptığı evin duvarını yıktı. O sırada odada bulunan tankerin sürücüsü ise yaralandı.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 05:47 - Güncelleme:
Akaryakıt tankeri eve daldı
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Kaza, Kırıkkale'de Yuva Mahallesi 1504. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesaiden dönen sürücü H.A., çalıştığı özel firmaya ait 06 AH 4407 plakalı akaryakıt tankerini evinin önüne park etti.

Bir süre sonra frenlerin boşalmasıyla hareket eden tanker, sürücüye ait tek katlı müstakil eve çarptı. O sırada odada bulunan sürücü H.A. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan, bir otomobil sürücüsü, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kırmızı ışıkta çarptığı otomobildeki iki kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, otomobiliyle kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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