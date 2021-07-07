7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:04 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:04

Akbank sistemi çöktü mü? sorusunun yanıtı bankanın milyonlarca kullanıcısı tarafından merak ediliyordu. Bankanın mobil uygulamasından ve internet sitesinden dün sabah saatlerinden bu yana finansal işlemler gerçekleştirilemiyor. Akbank sistemlerindeki yavaşlama ve kesintiler üzerine 'siber saldırı' iddiaları gündeme geldi. Akbank'tan 'siber saldırı' ve erişim sorunuyla ilgili son dakika açıklama geldi. İşte Akbank'tan 'siber saldırı' ve erişim sorununa dair açıklama.

AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Akbank kullanıcıları dün sabah saatlerinden bu yana mobil ve internet uygulaması çalışmıyor. Bankanın müşterileri mobil ve internet yoluyla hesaplarına giriş yapamazken kredi kartlarının da kullanılamadığına dair bilgiler geldi. Akbank sisteminin çökmüş olma ihtimali değerlendirilirken 'siber saldırı' iddiası da gündeme geldi.

Akbank, erişim sorunuyla ilgili sorulara ve siber saldırı iddialarına resmi sosyal hesabından yanıt verdi.

AKBANK'TAN 'SİBER SALDIRI' İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Akbank'ın mobil ve internet bankacılığı da dahil olmak üzere sistemlerine erişim sağlanamamasının ardından 'siber saldırı' iddialarına banka yetkililerinden açıklama geldi.

Siber saldırı iddialarıyla ilgili de ikinci bir açıklamada bulunan Akbank, ""Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.