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Mehmetçiğe skandal yakıştırma! Akbaşoğlu, CHP'li vekile tepki gösterdi: Çok ayıp

TBMM'de Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, arasında 'lejyoner' tartışması yaşandı. Altay, 'Mehmetçiği lejyoner gibi kullanmak bu Meclis'e yakışmaz' derken, Akbaşoğlu 'Mehmetçiğe böyle bir sıfat takmak çok ayıp' yanıtını verdi.

DHA02.01.2020  13:47 - Güncelleme: 02.01.2020  13:55
Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesine saatler kala, basın koridorunda karşılaşan AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile CHP'li Engin Altay arasında tezkere ile ilgili tartışma yaşandı. Akbaşoğlu, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağırailoğlu ile birlikte tezkere konusunda basın mensupları ile sohbet ederken yanlarına gelen CHP'li Altay'a, "Hep beraber Meclis'te inşallah bu meseleyi görüşeceğiz. Milletin ve devletin menfaatleri doğrultusunda inşallah hep beraber münhasır ekonomik bölgeyle ilgili yaptığımız bu anlaşmanın, mütemmim yüzü olan bu anlaşmanın gereğini hep beraber yerine getirmemiz lazım" dedi.
'MEHMETÇİĞE SIFAT TAKMAK AYIP'
CHP'li Altay ise "Oraya diplomat gönderin asker değil. Mehmetçiği lejyoner gibi kullanmak bu Meclis'e yakışmaz" diye konuştu. Akbaşoğlu, "Milleti siz yanıltıyorsunuz. Biz hak ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Mehmetçiğe böyle bir sıfat takmak çok ayıp" karşılığını verdi.

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