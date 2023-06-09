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Akdeniz foku görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foklarından biri Mersin'in Erdemli ilçesi Limonlu sahilinde kendini gösterdi, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

IHA9 Haziran 2023 Cuma 09:31 - Güncelleme:
Akdeniz foku görüntülendi
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Sıcaklıkların arttığı bu günlerde Akdeniz fokları da kendini göstermeye başladı. IUCN kriterlerine göre nesli kritik derecede tehdit altında olan, tüm dünyada yaklaşık bin, Türkiye kıyılarında ise 100 kadar kaldığı bilinen foklardan bir Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi sahilinde ortaya çıktı. Kıyıya yakın noktada su altına bir süre gezinen fok, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Fok bir süre sonra gözlerden uzaklaştı.

Geçtiğimiz haftalarda da bir başka fok, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda kendini göstermişti. Barınakta uzun süre kalan ve güneşlenen 2 metreden fazla uzunlukta olan fok ile limonlu sahilinde görünen fokun farklı olduğu belirtildi. Limonlu sahilindeki fokun bir metre civarında olduğu kaydedildi.

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