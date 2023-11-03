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Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA3 Kasım 2023 Cuma 07:06 - Güncelleme:
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.55'te Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 160,78 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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