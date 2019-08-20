Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Saat 12.34'te Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya ve bazı ilçelerinde hissedildi.
- DHA
Saat 12.34'te Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya ve bazı ilçelerinde hissedildi.
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