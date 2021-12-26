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Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

26 Aralık 2021 Pazar 18:30 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 18:43
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz açıklarında saat 18.15'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, 36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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