Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem

26 Aralık 2021 Pazar 18:30 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 18:43

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz açıklarında saat 18.15'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, 36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.