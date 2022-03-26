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Akılalmaz olay! Cinnet geçiren kadın 10 yaşındaki oğlunu yaraladı

Bilecik'te psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen kadın, geçirdiği cinnet sonucu 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı.

IHA26 Mart 2022 Cumartesi 10:02 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 10:02
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Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Güner Caddesinde 10 katlı binanın 3'üncü katında oturan ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilirken G.A. isimli kadın evde cinnet geçirdi. Kadın eline aldığı kesici bir aletle 10 yaşındaki oğlu D.S.'yi yaraladı. Ardından eli kanlı bir şekilde balkona çıkarak bağırmaya başlayan kadını gören komşuları hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin kapısını açmadı, polis balkondan girdi

Kadın polise evin kapsını açmazken, ekipleri eve balkondan girdi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan 10 yaşındaki çocuk 112 Acil Servis ekipleri tarafında olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Anne G.A. ise kelepçe takılarak emniyete götürüldü.

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