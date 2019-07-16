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Akılalmaz olay! Taksiden indi, koşarak denize atladı!

Zeytinburnu Sahili'nde bindiği taksiden inerek denize atlayan bir kadın intihar girişiminde bulundu. Genç kadını bindiği taksinin sürücüsü ile sahilde bulunan seyyar satıcı denizden çıkardı.

  • DHA
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Olay Zeytinburnu Sahilinde 00:30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Aksaray'dan taksiye binen 46 yaşındaki G.E. adlı kadın Zeytinburnu Sahiline geldiği sırada taksiden inerek  koşarak denize atladı. G.E.'nin denize atladığını gören ismi öğrenilemeyen taksi sürücüsü ve sahilde  bulunan bir seyyar satıcı  G.E.'yi denizden çıkardı. 
 
ÜZERİNE BATTANİYE ÖRTTÜLER 
 
Olayı görenlerin haberi vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının üşümeye başlaması üzerine bölgede bulunan vatandaşlar   üzerine battaniye örttü.  Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı G.E. ambulansa alınarak Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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