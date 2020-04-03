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Çay hasadı için akın akın Rize'ye geliyorlar: Uzun araç kuyrukları oluştu

TÜRKİYE'de, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İstanbul başta olmak üzere batıdaki illerden, Karadeniz'e göç sürüyor. Çay hasat sezonu hazırlıkları için memleketlerine dönenler, Rize'de kent girişlerindeki arama noktalarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

DHA03 Nisan 2020 Cuma 11:47 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 11:47
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Koronavirüs salgını vakasının en çok görüldüğü İstanbul başta olmak üzere batıdaki illerden yola çıkan Karadenizliler, memleketlerine dönmeyi sürdürüyor. Özel araçlarıyla gelenler, Rize'de kent girişlerindeki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Rize-Trabzon sınırında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular sağlık kontrolünden geçirilerek, kayıt altına alındıktan sonra gidecekleri adreslerde 14 günlük karantinaya tabi tutulmaları sağlanıyor. Memleketlerine dönenlerin çoğunluğu mayıs ayında başlayacak çay hasat sezon hazırlıkları için geldiklerini belirtiyor.

'GELMEK ZORUNDAYDIK'

Çay hasat sezonu için Samsun'dan geldiğini anlatan Mehmet Arıman, "Kent girişinde durdurulduk. Buraya çay toplamaya geldim. 85 yaşındaki annemi getiremedim yasaklardan dolayı, yasaklara uyuyoruz. Biz gelmek zorundaydık çay tarımından dolayı. Evde izolasyonda kalacağız 14 gün boyunca zaten bir aydır evdeydik bir ayda burada kalırız bir şey olmaz’’ diye konuştu.

Tekirdağ'dan geldiğini söyleyen Sultan Şeref de "Yaşlı bir annem var arabada onu da götürüyorum. Rize Kalkandere'de oturuyoruz. Annemi getirmek için özel izin aldım. Zor bir yolculuk oldu" dedi.

İstanbul'dan geldiğini söyleyen Aydın Bakoğlu ise "İstanbul'dan geldik. Yolculuk zor geçti. Her ilde çevirme vardı. Uygulamalar çok iyi insan sağlığı için gerekli. Virüsün yayılması bu uygulamalar sayesinde önleniyor" ifadelerini kullandı.

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