Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava sürüyor

AA 03 Eylül 2020 Perşembe 18:25 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 18:25

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.



Hakkında 79 kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edilen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) İstihbarat Başkanı eski Tuğgeneral Aydemir Taşçı, esasa ilişkin savunmasına başladı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da sızma teşebbüsü olduğu gerekçesiyle HKK karargahına çağrıldığını iddia eden Taşçı, komutanlık binasına geldikten bir süre sonra dönemin HKK Personel Başkanı emekli Tümgeneral Cevat Yazgılı'nın Harekat Merkezinin önünde bir personele ateş etmesi için emir verdiği bilgisini aldığını aktardı.

Bu olaydan sonra Yazgılı'nın derdest edildiğine şahit olmadığını belirten Taşçı, olayların yatışması üzerine zemin kattan komutanlık katına çıktığını, bu esnada Genelkurmay Başkanlığından sözde sıkıyönetim emirleri ve atama listesi geldiğini anlattı.

Darbe girişiminden bu gelişme üzerine haberdar olduğunu ileri süren Taşçı, o andan itibaren girişime katkı sağlayacak herhangi bir eylemde bulunmadığını, Tümgeneral Yazgılı'nın emriyle tecritte tutulduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Silah ve telefonum yanımdaydı ama kargaşaya neden olmamak için yerimde kaldım. Gelişmeleri televizyonda üzülerek izledim. Sabah saatlerinde Merkez Komutanlığından gelen personelce gözaltına alındım. Hiçbir yere kaçmadım, o saatte kadar görevli olduğum komutanlıkta bekledim. Korkakça saklanmadım. O gün elini taşını altına koyan birisi olarak burada cezalandırılıyorum. Soruşturma aşamasından bugüne kadar verdiğim beyanlar birbirini desteklemektedir, aralarında çelişki yoktur. İlk günden bu yana doğruyu söylüyorum."

Akıncı Üssü'ne gitmediğini, bütün gece HKK karargahında kaldığını anlatan Taşçı, polis raporunun yanı sıra tanık beyanlarının da kendisini doğrulandığını kaydetti.

FETÖ yöneticisi olmakla da suçlandığını hatırlatan Taşçı, hayatının hiçbir döneminde örgütle ilişkisinin olmadığını öne sürerek bu yöndeki iddiaların somut delillere dayanmadığını savundu.

Sanık Taşçı, savunmasına yarın kaldığı yerden devam edecek.